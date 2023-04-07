ВСУ посегнула на Донецк: в центре города произошли взрывы, в результате которых были задеты гражданские территории. Известно, что снаряды выпустили из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на его мэра Алексея Кулемзина.
"Украинские нацисты снова обстреляли центр Донецка из РСЗО. Под вражеским огнем район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Есть пострадавшие"
Уточняется о гибели одного человека, шестеро находятся в тяжелом состоянии.
Подрывники "Северных потоков" использовали болгарские паспорта для аренды яхты
Два члена предполагаемой группы диверсантов, арендовавших яхту "Андромеда" в Германии, использовали поддельные болгарские паспорта. Об этом пишет The New York Times.
Лавров: встреча с Блинкеном в ООН имеет место быть только по инициативе американской стороны
От серьёзных предложений Россия не отказывается
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.