ВСУ посегнула на Донецк: в центре города произошли взрывы, в результате которых были задеты гражданские территории. Известно, что снаряды выпустили из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на его мэра Алексея Кулемзина.

"Украинские нацисты снова обстреляли центр Донецка из РСЗО. Под вражеским огнем район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Есть пострадавшие"

Уточняется о гибели одного человека, шестеро находятся в тяжелом состоянии.