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  • Опубликована сегодня в 14:12

Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке

Официальный веб-ресурс администрации Донецка подвергся хакерской атаке DDоS, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

"Часть функций веб-ресурса официального сайта администрации города Донецка оказалась неработоспособна", — заявил Кулемзин.

Как заявило МИД России, большинство кибер-атак ведется со стороны Украины, однако раскрываемость таких преступлений, по данным 2022 года, выросла на 4,4%.

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