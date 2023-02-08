Официальный веб-ресурс администрации Донецка подвергся хакерской атаке DDоS, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

"Часть функций веб-ресурса официального сайта администрации города Донецка оказалась неработоспособна", — заявил Кулемзин.

Как заявило МИД России, большинство кибер-атак ведется со стороны Украины, однако раскрываемость таких преступлений, по данным 2022 года, выросла на 4,4%.