Петровский район Донецка попал под обстрел ВСУ: киевские солдаты выпустили восемь снарядов калибром 155 мм. Такая информация стала известна от представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению н.п. Курахово - город Донецк (Петровский район)»
Ранее стало известно, что ВС РФ разгромили около 270 украинских военных на Донецком направлении
Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.