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  • Опубликована сегодня в 13:52

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Петровский район Донецка попал под обстрел ВСУ: киевские солдаты выпустили восемь снарядов калибром 155 мм. Такая информация стала известна от представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению н.п. Курахово - город Донецк (Петровский район)»

Ранее стало известно, что ВС РФ разгромили около 270 украинских военных на Донецком направлении

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