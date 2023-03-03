ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Петровский район Донецка попал под обстрел ВСУ: киевские солдаты выпустили восемь снарядов калибром 155 мм. Такая информация стала известна от представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению н.п. Курахово - город Донецк (Петровский район)»

Ранее стало известно, что ВС РФ разгромили около 270 украинских военных на Донецком направлении