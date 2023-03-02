Донецк попал под обстрел военных сил Украины: девять снарядов калибром 152 и 155 мм были выпущены по территории Петровского и Киевского районов. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Напомним, что более 400 объектов здравоохранения Донецка, по словам министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева, повреждены вследствии обстрелов со стороны ВСУ, из них 50 сооружений не подлежат восстановлению.