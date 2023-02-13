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  • Опубликована сегодня в 13:39

Донецк и Макеева получили 14 снарядов от Украины

Укаринские войска выпустили 14 боевых снарядов на территорию Донецка и Макеевки. Такая информация стала известна от представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), который опубликовал такую новость в своем Telegram-канале.

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 12:25 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм"

Стоит уточнить, недавно США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, которыми украинские войска активно используют для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.

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