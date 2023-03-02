"Мы их всех зачищаем": Пригожин рассказал, почему украинским ДРГ не удается проникнуть в Донбасс

Украинским диверсионно-разведывательным группам не удается проникнуть в Донбасс благодаря оперативной и слаженной работе бойцов частной военной компании "Вагнер", заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
Таким образом Пригожин по запросу издания "Мос Ньюс" прокомментировал ситуацию с вторжением украинских ДРГ в Брянскую область.
"Какие ДРГ — не совсем понимаю. У нас на территории Донбасса ДРГ нет. Мы их всех зачищаем, и границу они пройти не могут. Поэтому на Донбассе все спокойно", — подчеркнул владелец ЧВК "Вагнер".
По его словам, именно благодаря "вагнеровцам" в Донбассе не отмечается инцидентов, подобным тому, что произошел в четверг в Брянской области.
О проникновении украинских диверсантов в Брянскую область изначально сообщил губернатор Александр Богомаз. Позже в ФСБ уточнили, что вооруженных националистов, нарушивших государственную границу, пытаются уничтожить. В результате их действий, как добавил Богомаз, погиб водитель легкового автомобиля, маленький ребенок получил ранение.
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