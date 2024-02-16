Кандидат в президенты США Дональд Трамп в своей предвыборной кампании 2024 года предлагает более амбициозную и агрессивную программу по сравнению с 2016 годом.

Во время нынешней предвыборной кампании кандидат от республиканской партии чаще всего касается вопросов иммиграции. В своих выступлениях он называет политику Джо Байдена в этом вопросе "провальной".

"В свой первый день возвращения в Белый дом я отменю всю политику открытых границ администрации Байдена, остановлю вторжение на нашу южную границу и начну крупнейшую операцию по внутренней депортации в американской истории", - так заявил Трамп в декабре 2023 года в Айове.

Как показывает последний опрос NBC News, обеспечение безопасности границ США является главным политическим преимуществом Дональда Трампа. Он также пообещал ввести "идеологические проверки" для любых иммигрантов.

Кандидат в президенты часто говорит и о необходимости использования сил Национальной гвардии в борьбе с преступностью. Он также собирается активно бороться с распространением наркотиков и предлагает ужесточить наказание за мелкие преступления.

"Очень просто: если вы ограбите магазин, вы можете быть полностью готовы к тому, что вас застрелят, когда вы выходите из этого магазина", - заявил он под шквал аплодисментов на съезде Республиканской партии в Калифорнии в сентябре прошлого года.

Ещё один раздел его программы касается сокращения министерства образования США для того, чтобы вернуть штатам полную образовательную власть. Предлагал это он и в ходе предвыборной кампании 2016 года, однако, тогда его попытка не увенчалась успехом.

Настоящей "идеей фикс" стало желание Дональда Трампа привлечь Джо Байдена к ответственности за его деятельность на посту президента.

"Я назначу настоящего специального прокурора, который будет преследовать самого коррумпированного президента в истории Америки Джо Байдена и преследовать преступный клан Байденов", - так он высказался в июне 2023 года в своей резиденции в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

А своими недавними высказываниями о России и Североатлантическом альянсе Трамп вызвал волну возмущения со стороны её главы Йенса Столтенберга. Последний заявил, что, несмотря на угрозы Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО, это вряд ли случится при любом исходе выборов.

Судя по предвыборным обещаниям, Дональд Трамп всерьёз готовится вернуть себе кресло президента США в 2024 году и не боится соперничества ни с Джо Байденом, ни с кем-либо ещё.