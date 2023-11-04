Черемушкинский суд Москвы наложил домашний арест на мужчину, обвиняемого в поджоге военкомата, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд не раскрывает детали событий, связанных с этим преступлением.

В последнее время в России участились случаи поджога военкоматов с началом СВО. В подобных случаях суды уже вынесли обвинительные приговоры и назначили долгосрочное отбывание наказания в исправительных колониях.