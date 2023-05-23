КИО будет судиться с арендатором Николаевского дома призрения с целью получить 170 млн рублей

Комитет имущественных отношений Петербурга готовится к слушаниям в суде по иску в отношении арендатора Николаевского дома призрения престарелых и увечных. Чиновники подведомственного Смольному комитета хотят в качестве штрафных санкций получить от ООО "Корпорация ВИТ" 170 млн рублей.

Слушания по иску в апелляционной инстанции от КИО к арендатору начнутся в июне. Согласно заявлению Комитета, организация нарушила условия договора и не отреставрировала вовремя объект культурного наследия. Речь идет о Николаевском доме призрения, расположенном между Днепропетровской, Расстанной и Тамбовской улицами. Чиновники Смольного требуют с "Корпорации ВИТ" порядка 170 млн рублей за срыв сроков, а также 2,7 млн рублей за несоблюдение условий договора.

Вероятно, в данном случае говорится о программе "Рубль за метр", когда после окончания реставрационных работ инвестор получает право пользоваться объектом на льготных условиях. По этой причине КИО говорит о срыве сроков и хочет финансового возмещения ущерба.

В то же время "Корпорация ВИТ" утверждает о проведении первоочередных противоаварийных работ. По словам представителей компании, сейчас разрабатывается проект реставрации.

Ранее стало известно, что Смольный фактически выселяет арендатора ОКН с подобного объекта. Ситуация произошла вокруг дома Глуховского. Его отдали инвестору в пользование на таких же условиях. Все работы были проведены, но здание решили продать в виде банкетного ресторана, а арендатора попросили покинуть помещение.

Получается, что реализуемые правительством Петербурга программы некачественно работают. По мнению потенциальных инвесторов, "Рубль за метр" создает высокие риски для арендаторов. Действия Смольного приводят к тому, что инвесторы остаются один на один с возникшими проблемами.