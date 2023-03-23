В России построят порядка 90% домов для обманутых дольщиков

90% домов для обманутых дольщиков в России планируется завершить в 2023 году. Об этом заявил гендиректора Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.

По его словам, в настоящее время в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) фиксируется информация о 84 тысячах граждан, чьи права были нарушены в рамках долевого законодательства. ФРТ ответственен за восстановление прав 50 тысяч дольщиков, а права 34 тысяч человек должны восстановить регионы самостоятельно, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, отмечается, что из тех 50 тысяч человек, которые находятся в зоне ответственности Фонда развития территорий, примерно 39 тысяч человек должны получить квартиры в устраивающихся домах, а 1,5 тысячи человек — компенсации в размере рыночной стоимости возведенного жилья. При этом еще по 9 тысячам дольщиков механизм восстановления прав предстоит определить в 2023 году.

Дольщики — это люди, которые приобрели недвижимость в строящемся доме на основе договора долевого участия. Обычно они вносят деньги в строительство поэтапно в течение нескольких лет, ожидая, когда дом будет построен и они получат свою недвижимость. Однако в некоторых случаях застройщики могут не выполнить свои обязательства по постройке дома или по передаче дольщикам уже готовой недвижимости, что приводит к тому, что дольщики остаются без жилья и без своих вложений.