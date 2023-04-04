Известный журналист, специалист в области геополитики Рено Жирар заявил, что отказ от доллара в мировых экономических отношениях является необратимым процессом. Об этом сообщает Le Figaro.
Данный процесс хоть и неизбежен, он не может закончиться моментально. Аналитик утверждает, что причиной падения гегемонии доллара связано с тем, что Вашингтон использует свою валюту в качестве орудия политического давления.
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