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  • Опубликована сегодня в 6:30

Le Figaro: отказ от доллара в мировых отношениях является необратимым

Известный журналист, специалист в области геополитики Рено Жирар заявил, что отказ от доллара в мировых экономических отношениях является необратимым процессом. Об этом сообщает Le Figaro.

Данный процесс хоть и неизбежен, он не может закончиться моментально. Аналитик утверждает, что причиной падения гегемонии доллара связано с тем, что Вашингтон использует свою валюту в качестве орудия политического давления.

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