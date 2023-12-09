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Высокий спрос на валюту в ноябре обусловлен привычкой россиян
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  • Опубликована сегодня в 12:04

Высокий спрос на валюту в ноябре обусловлен привычкой россиян

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал о причинах повышенного спроса на валюту этой осенью. Как считает специалист, главная причина - в уже выработанной среди людей привычке скупать валюту при нестабильности курса. Кроме того, эксперт подчеркнул, что на данный торопиться с приобретениями все-таки не стоит.

- Тенденции усиливаются тогда, когда начинает слабеть рубль, что и происходило осенью, - объяснил Григорьев. - Однако на растущем рынке покупать не надо, все покупают, боясь, что рубль упадет еще сильнее.

Эксперт уверен, что в ближайшее время доллар будет стоить дешевле, чем сейчас, поэтому не рекомендует спешить с обменом валюты.

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