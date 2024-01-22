Центробанк России снизил официальный курс доллара США на 23 января, как указано на сайте ЦБ.

Новый уровень курса доллара составляет 87,97 рубля, в сравнении с предыдущим официальным курсом, который был установлен на период с 20 по 22 января и составлял 88,59 рубля.

Официальный курс евро также был скорректирован в меньшую сторону, снизившись с 96,38 рубля до 95,88 рубля в тот же период.

Отмечается, что курс китайского юаня уменьшился с 12,27 рубля до 12,18 рубля.

В других финансовых новостях, японский фондовый индекс Nikkei в понедельник впервые с февраля 1990 года превысил отметку в 36,5 тыс. пунктов. По результатам торгов индекс прибавил 1,6% и закрылся на уровне 36 546 пунктов.

В тот же день китайские акции, торгующиеся на Гонконгской фондовой бирже, ускорили свое падение. Стоимость бумаг достигла рекордно низких уровней с начала 2000-х, а дисконт к материковым аналогам составил 36%.

Ситуация на рынке Гонконга кажется еще более беспокойной по сравнению с торгами на Уолл-стрит, где индекс S&P 500 в пятницу, 19 января, впервые за два года превысил отметку в 4839 пунктов.