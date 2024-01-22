Центробанк России снизил официальный курс доллара США на 23 января, как указано на сайте ЦБ.
Новый уровень курса доллара составляет 87,97 рубля, в сравнении с предыдущим официальным курсом, который был установлен на период с 20 по 22 января и составлял 88,59 рубля.
Официальный курс евро также был скорректирован в меньшую сторону, снизившись с 96,38 рубля до 95,88 рубля в тот же период.
Отмечается, что курс китайского юаня уменьшился с 12,27 рубля до 12,18 рубля.
В других финансовых новостях, японский фондовый индекс Nikkei в понедельник впервые с февраля 1990 года превысил отметку в 36,5 тыс. пунктов. По результатам торгов индекс прибавил 1,6% и закрылся на уровне 36 546 пунктов.
В тот же день китайские акции, торгующиеся на Гонконгской фондовой бирже, ускорили свое падение. Стоимость бумаг достигла рекордно низких уровней с начала 2000-х, а дисконт к материковым аналогам составил 36%.
Ситуация на рынке Гонконга кажется еще более беспокойной по сравнению с торгами на Уолл-стрит, где индекс S&P 500 в пятницу, 19 января, впервые за два года превысил отметку в 4839 пунктов.
Украинская беженка убила немца, отказываясь покидать его квартиру
Украинская гражданка предстала перед немецким судом по обвинению в убийстве мужчины, который предоставил ей убежище в феврале 2022 года.
Боец UFC из Грузии стал жертвой кражи в США
Грузинский боец легчайшего веса в Абсолютном бойцовском чемпионате Мераб Двалишвили поделился, что его кошелек был похищен из его автомобиля в Лас-Вегасе.
Врач Вялов предупреждает об опасности употребления топленого масла
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов предупреждает об опасности употребления топленого масла и масла гхи для здоровья печени, сердца и поджелудочной железы. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что оба вида масла, полученные из молочного сырья, содержат животные жиры, причем их вредность сопоставима с обычным сливочным маслом.
Российская орбитальная станция (РОС) в ближайшее время планирует быть оборудована суперкомпьютером
По мнению главного конструктора проекта, Кожевникова, внедрение этой технологии значительно повысит эффективность орбитальных группировок. Суперкомпьютер на РОС будет обеспечивать моментальную обработку данных, поступающих от российских спутников.