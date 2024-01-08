У жителя Витебска украинские мошенники выманили более $7 тыс.

Сотрудники Следственного комитета Белоруссии ведут расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного украинскими киберпреступниками. Им удалось завладеть 23 тысячами белорусских рублей (примерно $7,2 тыс.), принадлежащих жителю Витебска. Об этом сообщается в официальном заявлении следственного ведомства республики.
По данным Витебского городского отдела Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье 209 часть 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая касается мошенничества в крупном размере. В настоящее время проводятся различные следственные мероприятия и оперативно-розыскные операции с целью выявления причастных к данному преступлению лиц.
Согласно информации следствия, начиная с ноября 2023 года, житель Витебска стал жертвой телефонных аферистов, выдающих себя за представителей правоохранительных органов и банковских работников. Под предлогом спецоперации они вынудили его оформить банковские кредиты. Несмотря на звонки с украинских номеров и предупреждения банка, пострадавший выполнил указания мошенников, переведя деньги, сообщает ТАСС.
Киберпреступники, получив 23 тысячи рублей, благодарили жертву и заявили, что большая часть суммы направится на поддержку украинских военнослужащих, а оставшуюся часть они потратят на покупку шампанского. Позднее потерпевший обратился в милицию после совета родственницы, рассказав о случившемся.
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