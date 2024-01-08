Офис генпрокурора Украины предъявил новые обвинения в растрате имущества на сумму 948 миллионов гривен (почти $25 миллионов) в связи с закупками бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) троим бывшим чиновникам Министерства обороны страны, включая экс-замминистра. Об этом сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора.

"Экс-чиновникам Минобороны предъявлены новые обвинения в совершении растраты при закупках бронежилетов. Под руководством Специализированной прокуратуры в области обороны офис генпрокурора предъявил новые обвинения бывшему заместителю министра обороны Украины и руководителю департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По информации генпрокуратуры, обвинение также предъявлено бывшему начальнику управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Согласно следствию, обвиняемые в период действия военного положения приобрели для нужд ВСУ 50 тысяч бронежилетов, не соответствующих установленным требованиям по качеству и характеристикам, и не пригодных для использования в армии. Поставка этих бронежилетов привела к ущербу в размере 948 миллионов гривен (почти $25 миллионов), уточнили в генпрокуратуре, сообщает ТАСС.

Фамилии фигурантов дела не разглашаются, однако отмечается, что двое из них уже находятся под стражей. Им инкриминируют растрату имущества и препятствие законной деятельности ВСУ, за что им может грозить до 15 лет лишения свободы.

В прошлом году после ряда публикаций в прессе возникли коррупционные скандалы вокруг закупок Минобороны Украины. Документы, представленные украинскими СМИ, свидетельствовали о том, что ведомство закупало продукты для военнослужащих по ценам в два-три раза выше, чем в киевских супермаркетах. Это привело к отстранению от должности замминистра обороны Вячеслава Шаповалова и замдиректора департамента госзакупок Богдана Хмельницкого.

Обвинения в растрате и хищениях были предъявлены им. В августе Минобороны снова оказалось в центре скандала с закупками зимних курток, не соответствующих заявленным параметрам. В начале сентября глава Минобороны Алексей Резников был отправлен в отставку на фоне многочисленных коррупционных скандалов. Новый министр Рустем Умеров заявил, что борьба с коррупцией станет одним из приоритетов его работы. В сентябре шестеро заместителей министра обороны, работавших при Резникове, были уволены. В конце сентября и начале октября назначены шесть новых заместителей главы Минобороны.

Вопрос борьбы с коррупцией в Украине остается актуальным. Западные партнеры, от которых зависит финансовая и военная помощь Киева, требуют от украинских властей конкретных результатов и большей автономии Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Политики из США и ЕС открыто заявляют о жестком контроле за расходованием предоставляемых средств. По мнению наблюдателей и экспертов, действия властей Украины, представленные как "борьба с коррупцией", могут являться лишь показательными действиями, скрывающими реорганизацию сфер влияния и финансовых потоков, в то время как коррупция продолжает процветать во многих областях.