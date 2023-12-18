ЦБ: курс 70 рублей за доллар при значительном улучшении условий торговли

Возможность возвращения курса к отметке около 70 рублей за доллар обсуждается с учетом необходимости существенного улучшения условий внешней торговли для России. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин в ходе онлайн-дискуссии в Российской школе экономики под названием "Мифы о валютных курсах".

По словам представителя ЦБ РФ, уровень курса в 70 рублей за доллар будет свидетельствовать о заметном укреплении реального обменного курса по сравнению со средним значением в 2021 году. Однако для достижения такого уровня необходимо значительное улучшение внешнеторговых условий для России, превосходящее те, что были доступны в 2021 году. Заботкин подчеркнул, что это касается не только цен, но и объемов торговли.

В ответ на вопрос о том, при каких условиях рубль может вернуться к указанному уровню, представитель Центрального банка подчеркнул необходимость существенного улучшения внешних торговых условий для страны. Он подчеркнул, что это не только касается цен, но и объемов торговли, сообщает ТАСС.

Заботкин выразил мнение, что для валюты важно сохранение покупательной способности. Он подчеркнул, что при проведении экономической политики, направленной на обеспечение ценовой стабильности и предсказуемой инфляции, исключается ситуация непрерывного снижения покупательной способности. В таких условиях непрерывная девальвация валюты в принципе становится невозможной.