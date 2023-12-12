Джо Байден одобрил выделение Украине 200 миллионов долларов

Президент США Джо Байден объявил о своем согласии выделить новый военный пакет помощи Украине в размере 200 миллионов долларов, сообщает ТАСС.
ХАМАС: Израиль начал затапливать подземные туннели в секторе Газа
Израильские военные начали процесс наполнения подземных туннелей, принадлежащих ХАМАС в секторе Газа, морской водой.
Обстрелы со стороны Сирии и Ливии зафиксировала армия Израиля
Военные из Израиля зафиксировали обстрелы, произведенные с территории Сирии и Ливана, в ответ на что они открыли ответный огонь, сообщила пресс-служба армии.
Калининградская область: в 2024 году турпоток в регион вырастет на 10%
В предстоящем году туристический поток в Калининградской области планируется увеличить на 10%.
Полностью восстановили регистрацию машин и выдачу прав после технического сбоя
Технические неполадки, которые привели к временной приостановке процесса регистрации автомобилей и выдачи водительских прав в Москве, успешно устранены, и предоставление соответствующих услуг полностью возобновлено.