$80 млн в модернизацию производства в Новгородской области вложит "Акрон"

Российская компания Акрон, лидирующая в производстве минеральных удобрений в России, планирует вложить $80 млн в модернизацию четырех агрегатов по производству карбамида на своем предприятии в Великом Новгороде. Согласно информации от пресс-службы компании, проект будет реализован совместно с ООО «НПЦ Акрон Инжиниринг» и завершен к 2025 году.

Основная цель модернизации заключается в создании нового отделения для синтеза, дистилляции и компрессии, а также соответствующей инженерной инфраструктуры. Все четыре агрегата будут функционировать по единой технологии и могут быть управляемыми с одного центрального процессорного устройства. Ожидается, что эти изменения позволят увеличить ежедневную производительность карбамида с 2050 до 3100 тонн.

Александр Попов, председатель Совета директоров Акрон, подчеркивает, что с увеличением производства жидкой формы карбамида возникнет необходимость в разработке нового оборудования для его грануляции. Кроме того, рассматривается вариант усиления производственных мощностей уже существующей башни приллирования, сообщает "Агентство Бизнес Новостей".

Акрон является ведущим предприятием в составе Группы и расположен в Великом Новгороде на Северо-Западе России. Компания специализируется на производстве азотных и сложных удобрений, а также промышленных продуктов. В настоящее время в Акроне действует шесть агрегатов по производству карбамида. Производственные мощности компании были введены в эксплуатацию в период с 1960 по 1980 годы и последний раз модернизированы в 2000-м году, достигнув ежегодной производственной мощности 730 000 тонн. Общая годовая производительность карбамида на всех объектах компании превышает 2 млн тонн.