Издание Bloomberg опубликовало мнение о будущем соотношении доллара США и российского рубля. Обсуждение вызвало недавнее укрепление курса последнего. Аналитики уже говорят о том, что стабилизация будет еще больше уже к концу нынешнего года. Причина - стоимость нефти от компании Urals, а также сокращение импорта из РФ.

Как считают специалисты, максимально справедливым на нынешний день стал показатель 85 рублей за доллар, однако при этом участники рынка, включая Минэкономразвития, уверены, что цифра дойдет до 90 рублей.

Фиксация этого уровня продлится не менее полугода, считают финансисты.