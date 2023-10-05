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Банк России устанавливает официальные курсы валют на 6 октября 2023 года
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  • Опубликована сегодня в 16:17

Банк России устанавливает официальные курсы валют на 6 октября 2023 года

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 99,6762 рубля, что на 22 копейки превышает предыдущее значение.

Официальный курс евро также поднялся на 49 копеек и составляет 104,7877 рубля. Официальный курс юаня вырос на 4 копейки и составляет 13,6183 рубля.

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