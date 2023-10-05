Банк России устанавливает официальные курсы валют на 6 октября 2023 года

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 99,6762 рубля, что на 22 копейки превышает предыдущее значение.
Официальный курс евро также поднялся на 49 копеек и составляет 104,7877 рубля. Официальный курс юаня вырос на 4 копейки и составляет 13,6183 рубля.
Бывшие лидеры Нагорно-Карабаха арестованы по обвинениям в терроризме
Им грозит до 14 лет тюремного срока.
Индия поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе
Ариндам Багчи выразил беспокойство по поводу событий в Нагорном Карабахе.
Источник, близкий к Игорю Николаеву, поделился, что с ним все хорошо
Певец и композитор успешно прошел операцию и находится дома, где проходит процесс реабилитации.
Губернатор Забайкальского края вмешался, чтобы спасти кошку от нападения собак
Александр Осипов столкнулся с толпой агрессивных собак в центре Читы, чтобы защитить кошку, которую они атаковали.