Банк России устанавливает официальные курсы валют на 6 октября 2023 года

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 99,6762 рубля, что на 22 копейки превышает предыдущее значение.

Официальный курс евро также поднялся на 49 копеек и составляет 104,7877 рубля. Официальный курс юаня вырос на 4 копейки и составляет 13,6183 рубля.