В Росконгрессе спрогнозировали появление альтернативных валют

Альтернативные валюты, конкурирующие с долларом и евро, появятся не раньше 2035-2040 годов. Об этом заявили в Росконгрессе. Вместо этого, эксперты указывают на юань и гонконгский доллар как на потенциальных претендентов на роль доминирующих валют.

На данный момент, доллар продолжает оставаться прочной валютой в мировой экономике. По последним данным МВФ, на него приходится 60% всех официальных валютных резервов. Хотя вес доллара в мировой экономике последние 20 лет немного уменьшается, темпы этого снижения составляют всего несколько десятых процента в год.