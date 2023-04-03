Страны Юго-Восточной Азии начинают избавляться от американского доллара в связи с тем, что введенные против России санкции привели к блокировке ее долларовых активов за рубежом. Об этом пишет Global Times.
Господство доллара в мировой экономике начинает разрушаться, поскольку все больше стран отказываются от использования этой валюты в расчетах и переходят на использование местных валют. Например, Индия, которую американские политики считают своим партнером, снизила свою заинтересованность в долларе. В Нью-Дели заявили, что планируют использовать рупии для торговых сделок с Малайзией.
В статье также отмечается, что Китай тоже активно работает над дедолларизацией. Недавно он завершил первую сделку по покупке сжиженного природного газа у французской Total Energies за юани.
Авторы статьи считают, что процесс продолжает набирать обороты, поскольку США в течение последних десятилетий злоупотребляли своей валютой, что наносило ущерб экономикам других стран. Кроме того, конфликт на Украине и другие геополитические потрясения ускорили процесс отказа от использования доллара в международных торговых операциях.
МИД Венгрии сообщило, что страна не откажется от надежного источника энергии "Газпрома"
Политическая обстановка никак не повлияет на решение пользоваться российскими ресурсами
Президент Ирана посетит Саудовскую Аравию впервые с 2016 года
Президент Ирана Ибрахим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить Эр-Рияд. Об этом сообщает ТАСС.
Пригожин: Командиры "Вагнера" водрузили в Бахмуте флаг в память о Владлене Татарском
Российский флаг установили над Бахмутом в знак того, что город юридически взят под контроль.
Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей
Певица также нужна мясная и рыбная нарезки