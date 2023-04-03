Страны Юго-Восточной Азии начинают избавляться от американского доллара в связи с тем, что введенные против России санкции привели к блокировке ее долларовых активов за рубежом. Об этом пишет Global Times.

Господство доллара в мировой экономике начинает разрушаться, поскольку все больше стран отказываются от использования этой валюты в расчетах и переходят на использование местных валют. Например, Индия, которую американские политики считают своим партнером, снизила свою заинтересованность в долларе. В Нью-Дели заявили, что планируют использовать рупии для торговых сделок с Малайзией.

В статье также отмечается, что Китай тоже активно работает над дедолларизацией. Недавно он завершил первую сделку по покупке сжиженного природного газа у французской Total Energies за юани.

Авторы статьи считают, что процесс продолжает набирать обороты, поскольку США в течение последних десятилетий злоупотребляли своей валютой, что наносило ущерб экономикам других стран. Кроме того, конфликт на Украине и другие геополитические потрясения ускорили процесс отказа от использования доллара в международных торговых операциях.