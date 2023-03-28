Минфин США обеспокоился снижением уровня мировой торговли в долларах

Министерство финансов США серьезно озабочено тем, что страны активно сокращают торговлю в долларах. По данным ведомства, доля доллара США в международных валютных резервах снизилась до 60%, что является самым низким показателем за последнее десятилетие.

Система торговли в долларах США основывается на международном использовании доллара США в качестве резервной валюты и в качестве основной валюты для торговых операций между различными странами. Это позволяет упростить процедуры расчетов и снизить риски, связанные с колебаниями курсов валют.

В рамках системы торговли в долларах США существует множество инструментов и продуктов, которые позволяют инвесторам и трейдерам зарабатывать на изменении курса доллара США по отношению к другим валютам и активам, таким как акции, товары и другие инструменты. Кроме того, доллар США используется в качестве основной валюты для расчетов на международных товарных рынках, таких как нефть, золото и другие сырьевые товары.

Тем не менее, система торговли в долларах США также имеет свои недостатки, включая риски, связанные с колебаниями курсов валют, а также возможные проблемы, связанные с экономической и финансовой стабильностью США.