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  • Опубликована сегодня в 17:56

Внешний долг России сократился на 21,1%

Внешний долг России сократился по итогам 2022 года на 21,1%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

На данный момент долг составляет $380,5 млрд, данный показатель является минимальный с начала 2007 года.

В денежном выражении долг сократился на $101,8 млрд. Это наибольший показатель с 2014 года.

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