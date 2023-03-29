Внешний долг России сократился по итогам 2022 года на 21,1%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

На данный момент долг составляет $380,5 млрд, данный показатель является минимальный с начала 2007 года.

В денежном выражении долг сократился на $101,8 млрд. Это наибольший показатель с 2014 года.