Россия с начала года сократила внешний долг на $22,6 млрд

По данным Банка России, на 1 апреля 2023 года внешний долг России оценивается в $357,9 млрд, что на 5,9% (или $22,6 млрд) ниже показателя на начало 2023 года.

"Главным образом, снижение внешнего долга связано с уменьшением задолженности других секторов, включая привлеченные кредиты в рамках прямых инвестиций", — отмечается в сообщении регулятора.

Ранее, 29 марта, Центральный банк Российской Федерации сообщил, что на 1 января 2023 года внешний долг России составил $380,5 млрд, и за 2022 год этот показатель снизился на $101,8 млрд.