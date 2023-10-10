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Банк России продал 5,3 млрд рублей валюты на внутреннем рынке
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  • Опубликована сегодня в 11:38

Банк России продал 5,3 млрд рублей валюты на внутреннем рынке

Банк России провел продажу валюты на внутреннем рынке на сумму 5,3 млрд рублей с расчетами на 9 октября, согласно данным, опубликованным на сайте регулятора. Примечательно, что продажи валюты на внутреннем рынке не проводились с расчетами на 6 октября.

Ранее Банк России объявил, что в период с 10 августа по конец 2023 года он не будет осуществлять покупку валюты на внутреннем рынке в рамках операций, связанных с зеркалированием действий Минфина.

Отмечается, что решение о возобновлении таких операций будет приниматься на основе текущей финансовой обстановки на рынках.

Банк России также подтвердил свою намеренность продолжить операции по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эти операции проводятся на валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".

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