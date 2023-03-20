США грубо нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, повсеместно развязывая войны и искусственно создавая разногласия, говорится в докладе МИД Китая.

В понедельник внешнеполитическое ведомство КНР опубликовало доклад "Ситуация с демократией в США в 2022 году". Среди прочего в тексте документа указывается, что США игнорируют различные проблемы и институциональный кризис, с которыми сталкивается их собственная демократия, и упрямо верят, что американская демократия по-прежнему является глобальной моделью и маяком демократии, цитирует РИА "Новости".

Авторы документа прямо указывают на то, что американское высокомерие не только усугубляет проблемы внутри США, но и наносит ущерб странам по всему миру.