США грубо нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, повсеместно развязывая войны и искусственно создавая разногласия, говорится в докладе МИД Китая.
В понедельник внешнеполитическое ведомство КНР опубликовало доклад "Ситуация с демократией в США в 2022 году". Среди прочего в тексте документа указывается, что США игнорируют различные проблемы и институциональный кризис, с которыми сталкивается их собственная демократия, и упрямо верят, что американская демократия по-прежнему является глобальной моделью и маяком демократии, цитирует РИА "Новости".
Авторы документа прямо указывают на то, что американское высокомерие не только усугубляет проблемы внутри США, но и наносит ущерб странам по всему миру.
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