России удалось сохранить за рубежом около трети доходов, полученных в прошлом году от экспорта сырьевых товаров. В основном нефти, газа, угля, стали и минеральных удобрений, пишет Bloomberg.

По оценке экспертов, на сегодняшний день Россия вложила около $80 млрд в недвижимость или проинвестировано в иностранные компании, пишет "Коммерсант".

Аналитики Bloomberg Economics называют эти средства "теневыми резервами" России, возникшими в результате рекордного профицита текущего счета платежного баланса страны.