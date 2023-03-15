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  • Опубликована сегодня в 15:49

Россия держит за рубежом порядка $80 млрд, полученных в прошлом году от продажи сырья

России удалось сохранить за рубежом около трети доходов, полученных в прошлом году от экспорта сырьевых товаров. В основном нефти, газа, угля, стали и минеральных удобрений, пишет Bloomberg.

По оценке экспертов, на сегодняшний день Россия вложила около $80 млрд в недвижимость или проинвестировано в иностранные компании, пишет "Коммерсант".

Аналитики Bloomberg Economics называют эти средства "теневыми резервами" России, возникшими в результате рекордного профицита текущего счета платежного баланса страны.

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