Во время встречи с работниками завода "Тулажелдормаш", президент России Владимир Путин подчеркнул, что повышение реальных доходов населения и улучшение их благосостояния являются главными задачами для государства.
Президент Российской Федерации также отметил, что в текущем году планируется увеличение реальных зарплат на 3-5% и реальных располагаемых доходов на 2-3%.
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