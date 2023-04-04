Во время встречи с работниками завода "Тулажелдормаш", президент России Владимир Путин подчеркнул, что повышение реальных доходов населения и улучшение их благосостояния являются главными задачами для государства.

Президент Российской Федерации также отметил, что в текущем году планируется увеличение реальных зарплат на 3-5% и реальных располагаемых доходов на 2-3%.