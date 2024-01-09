Солист "Щенков" получил повестку в военкомат

На суде вручили повестку в военкомат солисту группы "Щенки" Максиму Тесли (реальное имя — Максим Моисеев), как сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По информации из канала, это решение было принято с целью включения Моисеева в военный учет и уточнения его данных.

37-летнего Максима Тесли, который повторил провокационный образ рэпера Vacio с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой, задержали в аэропорту Пулково накануне. По данным СМИ, он планировал улететь в Казахстан.

Во время новогоднего концерта музыкант выступил на сцене в одном носке на гениталиях. В ходе выступления носок соскользнул, обнажив половой орган артиста. После этого общественный деятель Виталий Бородин обвинил его в распространении ЛГБТ (организация "Международное общественное движение ЛГБТ" признана экстремистской и запрещена на территории РФ), а глава "Лиги безопасного интернета" Мизулина заявила, что Тесли выступает в таком виде уже "несколько лет".

9 января на суде Тесли охарактеризовал свое выступление как неуместное.

Повестку также вручили рэперу Vacio, который в аналогичном образе появился на скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.