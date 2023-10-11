Исследование: жевание помогает некоторым собакам успокоиться и улучшить память

Недавнее исследование, проведенное учеными из Обернского университета в Алабаме, показало, что предоставление тревожной собаке жевательной игрушки может помочь ей сосредоточиться и улучшить память, сообщает New York Post.

Кинологи, которые работали со своими собаками по крайней мере за месяц до эксперимента, заполнили анкеты, в которых они оценивали уровень "пугливости" своих собак. В исследовании приняли участие 34 лабрадора-ретривера, которым было предложено пройти тест на память, в ходе которого они должны были запомнить расположение лакомства в наборе корзинок.

Перед выполнением задания на запоминание собакам давали жевательную игрушку для взаимодействия в течение пяти минут, в то время как компьютерная программа записывала частоту их укусов.

Результаты исследования показывают, что у собак с более высоким уровнем пугливости более частое жевание игрушек было связано с улучшением пространственной рабочей памяти, в то время как у собак с более низким уровнем пугливости наблюдалось обратное. Это указывает на то, что жевание может помочь тревожным собакам сосредоточиться и уменьшить физиологическое возбуждение, в то время как для более спокойных собак жевание может стать отвлекающим фактором.

Интересно, что исследование показывает, что жевание может оказывать положительное влияние на когнитивные функции как у робких, так и у храбрых собак, особенно когда речь заходит о долговременной памяти. Кроме того, собаки, которые жевали игрушки более интенсивно, также лучше справлялись с тестом на решение лабиринтов.

Эти результаты показывают, что предоставление собакам подходящих жевательных игрушек может принести пользу, выходящую за рамки простого развлечения, потенциально улучшая их когнитивные функции и память, особенно для собак с тревожностью или боязливостью.