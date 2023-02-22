Пленарное заседание Совета Федераций закончилось рядом одобренных законов, одним из которых является решение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

В ходе заседания 22 февраля документ приняла Госдума. Решение о его отмене, если в этом появится необходимость, будет принимать президент России Владимир Путин.

Ранее Совет Федераций единогласно одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)