Важным аспектом поддержания здоровья является разнообразное питание, в том числе и субпродукты, согласно врачам. Коровье сердце считается особенно полезным, так как оно богато витамином В и железом, способствуя повышению уровня гемоглобина в крови. Этот продукт рекомендуется для борьбы с усталостью, головными болями и бледностью кожи.

Клинический директор Лондонской медицинской лаборатории, Авинаш Хари Нараянан, выделил продукты, способствующие повышению "хорошего холестерина", такие как жирная рыба, куриная грудка и индейка, богатые ниацином (витамином B3). Также эффективными являются продукты с высоким содержанием антиоксидантов, такие как свекла, капуста, фиолетовая капуста и шпинат, сообщает МедЗдрав.Инфо.