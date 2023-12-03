Награждены лучшие врачи и медсестры России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил награды победителям Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также конкурсов "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" и "Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения", сообщает ТАСС.

Победители, выделенные из 3 тыс. номинантов из 72 регионов, обладают высокими профессиональными навыками и мастерством. Мурашко подчеркнул их способность передавать знания, быстро развиваться и адаптироваться к ситуациям, что важно для российской системы здравоохранения.

Минздрав также уточнил, что конкурс "Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения" проводился при участии Сеченовского университета и "Медицинской лиги России", направленный на поддержку молодых преподавателей до 39 лет.

В итоге 37 человек стали победителями в номинациях для врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием". Восемь человек получили звание лауреатов в номинации "Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения".