Награждены лучшие врачи и медсестры России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил награды победителям Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также конкурсов "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" и "Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения", сообщает ТАСС.
Победители, выделенные из 3 тыс. номинантов из 72 регионов, обладают высокими профессиональными навыками и мастерством. Мурашко подчеркнул их способность передавать знания, быстро развиваться и адаптироваться к ситуациям, что важно для российской системы здравоохранения.
Минздрав также уточнил, что конкурс "Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения" проводился при участии Сеченовского университета и "Медицинской лиги России", направленный на поддержку молодых преподавателей до 39 лет.
В итоге 37 человек стали победителями в номинациях для врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием". Восемь человек получили звание лауреатов в номинации "Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения".
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