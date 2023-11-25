Врачи из России требуют запретить конфеты Skittles

Группа российских медиков высказывает тревогу: детские любимые кислые конфеты Skittles, по их мнению, могут представлять угрозу развития раковых заболеваний и даже вызывать бесплодие у девочек-подростков в будущем.
По информации от 25 ноября, распространенной через Telegram-канал SHOT, педиатры-гастроэнтерологи готовят обращение в Роспотребнадзор и Роскачество с требованием запретить сладости производства компании Mars.
Конфеты Skittles, хотя и обещают "поймать радугу" в рекламе, могут также привести к серьезным заболеваниям, считают врачи. Они обращают внимание на "вредный" состав лакомства, особенно выделяя краситель Е171 (диоксид титана), который, по их утверждению, при взаимодействии с организмом может способствовать развитию раковых заболеваний.
Также эфир пропилпарабена, содержащийся в конфетах, может оказывать негативное воздействие на фертильность, что, по результатам экспериментов с медицинскими крысами, подтверждается, сообщает Правда.Ру.
"Особенно под угрозой находятся девочки школьного возраста", — отмечено в публикации Telegram-канала.
В Молдавии заявили о нарушениях в избирательном кодексе
Оппозиционная партия "Шор" Молдавии обратилась к экспертам Венецианской комиссии с призывом провести объективное рассмотрение и вынести новое заключение по поправкам в избирательный кодекс страны.
В Греции проходят военные учения с участием США, Франции и Грузии
На полигоне Петрохорио в северо-восточной части Греции проходят транснациональные тактические учения "Олимпийское сотрудничество — 23" (Olympic Cooperation 23).
Собянин сообщил о росте объема производства в Москве на 15% благодаря поддержке со стороны города
За последние три года выручка столичных предприятий обрабатывающей промышленности увеличилась на 37%, что на 12% превышает средний показатель по России.
Врач сообщил, что свекла может снижать риск развития рака
Врач и ведущий телепрограммы Александр Мясников заявил о свекле как продукте с противораковым эффектом в своей передаче "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Он подчеркнул полезные свойства этого корнеплода и рекомендовал его включение в рацион питания.