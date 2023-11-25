Врачи из России требуют запретить конфеты Skittles

Группа российских медиков высказывает тревогу: детские любимые кислые конфеты Skittles, по их мнению, могут представлять угрозу развития раковых заболеваний и даже вызывать бесплодие у девочек-подростков в будущем.

По информации от 25 ноября, распространенной через Telegram-канал SHOT, педиатры-гастроэнтерологи готовят обращение в Роспотребнадзор и Роскачество с требованием запретить сладости производства компании Mars.

Конфеты Skittles, хотя и обещают "поймать радугу" в рекламе, могут также привести к серьезным заболеваниям, считают врачи. Они обращают внимание на "вредный" состав лакомства, особенно выделяя краситель Е171 (диоксид титана), который, по их утверждению, при взаимодействии с организмом может способствовать развитию раковых заболеваний.

Также эфир пропилпарабена, содержащийся в конфетах, может оказывать негативное воздействие на фертильность, что, по результатам экспериментов с медицинскими крысами, подтверждается, сообщает Правда.Ру.

"Особенно под угрозой находятся девочки школьного возраста", — отмечено в публикации Telegram-канала.