Онколог Каприн: чем опасно курение кальяна

Главный внештатный онколог Минздрава, Андрей Каприн, предупреждает о серьезных заболеваниях, связанных с курением кальяна. По его словам, люди, занимающиеся этой вредной привычкой, подвергают себя 30-кратно большему риску заболевания раком по сравнению с некурящими. Исследования Всемирной организации здравоохранения подтверждают статистику и указывают на серьезные угрозы для здоровья.
Каприн выделяет, что кальяны представляют опасность из-за низкой возможности их дезинфекции, особенно учитывая многократное использование мундштуков, которые могут быть заражены чужой слюной. Он подчеркивает, что курение кальяна может вызвать не только онкологические заболевания, но и проблемы с туберкулезом и другими инфекциями. Врач также отмечает, что во многих местах персонал не обеспечивает должную степень стерилизации, что увеличивает риск передачи инфекций, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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