Врач Гадзиян предупреждает о двух опасных для организма продуктах

Врач Марк Гадзиян предупреждает о двух опасных продуктах: соли и сахаре. Избыток соли может вызвать тромбы, повысить давление и уменьшить тестостерон. Продукты с высоким содержанием сахара, такие как обезжиренные, могут привести к негативным последствиям, таким как отложение жира.
Специалист также предостерегает от потребления обработанных продуктов с надписью "без жира", поскольку они часто содержат много сахара. Врач подчеркивает, что сахар, соль и трансжиры могут негативно воздействовать на головной мозг и рекомендует ограничивать их потребление, сообщает Российская Газета.
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В Канаде применили инновационный метод для передвижения исторического здания
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Сообщается о всплеске отзывов научных статей в 2023 году
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