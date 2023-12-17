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Врач Гадзиян предупреждает о двух опасных для организма продуктах
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  • Опубликована сегодня в 20:03

Врач Гадзиян предупреждает о двух опасных для организма продуктах

Врач Марк Гадзиян предупреждает о двух опасных продуктах: соли и сахаре. Избыток соли может вызвать тромбы, повысить давление и уменьшить тестостерон. Продукты с высоким содержанием сахара, такие как обезжиренные, могут привести к негативным последствиям, таким как отложение жира.

Специалист также предостерегает от потребления обработанных продуктов с надписью "без жира", поскольку они часто содержат много сахара. Врач подчеркивает, что сахар, соль и трансжиры могут негативно воздействовать на головной мозг и рекомендует ограничивать их потребление, сообщает Российская Газета.

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