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Гастроэнтеролог Язев: нужно ли лечить дисбактериоз
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  • Опубликована вчера в 23:45

Гастроэнтеролог Язев: нужно ли лечить дисбактериоз

Гастроэнтеролог Егор Язев объяснил, что дисбактериоз — это нарушение микрофлоры кишечника, и каждый человек имеет свою индивидуальную норму бактерий в этом органе. Российское понятие "дисбактериоз" критиковалось, так как анализы, такие как "посев кала на дисбактериоз", не дают точной информации о составе микрофлоры.

Язев подчеркнул, что лечение "дисбактериоза" с использованием пробиотиков неэффективно, так как принудительное установление определенного состава микрофлоры невозможно. Рацион с пребиотиками, такими как инулины, является более эффективным методом поддержки микробиоты. Язев также отметил, что антибиотики временно изменяют микрофлору, но она восстанавливается со временем, особенно под воздействием питания, сообщает Вечерняя Москва.

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