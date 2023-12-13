Эндокринолог Табеева: отеки могут указывать на нарушения в работе систем организма

Эндокринолог Камила Табеева объясняет, что отеки могут быть следствием различных нарушений в работе организма, от нездорового образа жизни до серьезных системных проблем. Например, отеки утром могут указывать на проблемы с почками, а отеки вечером связаны с венозной недостаточностью и сердечными заболеваниями.

Локализация отеков, такая как отек лица и глаз, может указывать на конкретные проблемы, например, с почками. Гормональные нарушения также могут вызвать задержку жидкости, например, дефицит гормонов щитовидной железы. Важно выявить и устранить причину отеков, а не только бороться с их последствиями, сообщает МедЗдрав.Инфо.