Врач-гастроэнтеролог Чижикова указала основные причины гастрита

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова указала основные причины гастрита, подчеркнув, что хронический стресс может быть его вызывающим фактором. Гастрит представляет собой заболевание, приводящее к повреждению слизистой оболочки желудка и возможному развитию хронической формы, являющейся предпосылкой для язвенной болезни или рака.
Чижикова выделила внешние и внутренние факторы, включая инфицирование Helicobacter pylori, нерегулярное питание, стресс, алкоголь и курение. Она также подчеркнула вред от употребления раздражающих слизистую оболочку продуктов, лекарств и воздействия радиации.
Врач призвала обращать внимание на здоровый образ жизни, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и правильное использование лекарств как способов предотвращения или снижения риска развития гастрита, сообщает Газета.Ру.
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