Врач Базаров: ком в горле и шумы в голове могут быть признаком тимомы

Хирург Дмитрий Базаров сообщил, что ком в горле и шумы в голове могут быть признаком тимомы, злокачественной опухоли тимуса. Симптомы могут варьироваться в зависимости от типа опухоли, включая боль за грудиной, кашель, одышку, сдавливание трахеи и бронхов, а также головные боли и отечность лица.

Тимомы также могут вызывать миастению и нарушения дыхания.

Лечение включает хирургическое удаление опухоли с последующей химиолучевой терапией, сообщает Газета.Ру.