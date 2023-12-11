Врач Базаров: ком в горле и шумы в голове могут быть признаком тимомы

Хирург Дмитрий Базаров сообщил, что ком в горле и шумы в голове могут быть признаком тимомы, злокачественной опухоли тимуса. Симптомы могут варьироваться в зависимости от типа опухоли, включая боль за грудиной, кашель, одышку, сдавливание трахеи и бронхов, а также головные боли и отечность лица.
Тимомы также могут вызывать миастению и нарушения дыхания.
Лечение включает хирургическое удаление опухоли с последующей химиолучевой терапией, сообщает Газета.Ру.
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