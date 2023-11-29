Врач Баранова выявила влияние вирусов, вызывающих COVID-19, грипп и ОРВИ, на миндалины человеческого организма

Согласно утверждениям специалиста, коронавирус может задерживаться в миндалинах на протяжении длительного времени, оставаясь незаметным. В настоящее время наблюдается тенденция, когда "трио" вирусов, включающее COVID-19, ОРВИ и грипп, циркулирует в мире, вызывая у людей продолжительные заболевания, сопровождающиеся кашлем, насморком и усталостью, которые не исчезают в течение месяцев.

Симптомы часто схожи, например, боль в горле, озноб и заложенность носа. По мнению Барановой, миндалины становятся своеобразным резервуаром для вирусов. Среди симптомов отмечаются отечность миндалин, проблемы с дыханием и даже кислородное голодание.

Медики рекомендуют промывать нос и горло раствором соли — одну чайную ложку на стакан теплой кипяченой воды, сообщает МедиаПоток.