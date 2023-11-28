Врач Зубкова подчеркнула, что посещение бани в определенных случаях может ухудшить состояние заболевания

В отличие от общего мнения, баня не является эффективным средством для выздоровления при остром респираторном заболевании (ОРЗ). Эксперт отметила, что вирусы и бактерии могут быстрее размножаться в теплой и влажной среде бани. При повышенной температуре тела из-за инфекции воздействие бани становится дополнительным стрессом для организма, что может привести к перегреву и усугублению симптомов заболевания. Кроме того, посещение бани при ОРЗ может способствовать передаче инфекции другим людям в общественных местах, сообщает Аргументы И Факты.

Также не рекомендуется посещение бани при конъюнктивите, поскольку воспаление слизистой оболочки глаз делает ткани более чувствительными к внешним факторам. Высокая температура может увеличить риск развития сепсиса.

Баня также создает благоприятные условия для роста грибков, что может усилить симптомы молочницы (вагинального кандидоза). Под воздействием высокой температуры и влажности вероятность активации грибков значительно повышается.

Высокая температура в бане стимулирует более интенсивную работу сердца, а потеря жидкости при потоотделении может привести к обезвоживанию и загустению крови. Резкие перепады температур создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. У некоторых людей высокие температуры могут вызывать нарушения ритма сердца, такие как фибрилляция или желудочковая тахикардия.

Также не рекомендуется посещение бани для тех, кто страдает кожными заболеваниями. Помимо высокой температуры, пара и пота, негативное воздействие на организм могут оказать ароматические масла и добавки, часто вызывающие раздражения.

Терапевт подчеркнула, что кожа при таких условиях становится более подверженной инфекциям, увеличивая риск вторичных осложнений.