Врач Романенко выделила факторы, которые могут вызывать боли в пояснице у людей старше 60 лет

Согласно врачу-терапевту, патологии костно-мышечной системы являются одной из основных причин таких болей.
Она пояснила, что эти боли могут быть связаны с движениями или возникать в определенных положениях тела. Среди возможных проблем врач упомянула радикулит, поражение позвоночника или защемление, сообщает Газета.Ру.
Татьяна Романенко также отметила, что боли в пояснице могут возникнуть при проблемах с тазобедренными или другими суставами. Например, поражение тазобедренного сустава, когда человек сидит, может напрягать мышцы и вызывать рефлекторные боли в пояснице.
Кроме того, неприятные ощущения в области поясницы у пожилых людей могут свидетельствовать о патологиях мочеполовой системы, таких как воспаление почек, мочекаменная болезнь или отход камней.
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