Эндокринолог Михалева выделила привычки, которые могут оказать негативное воздействие на щитовидную железу

Специалисты предостерегают от курения как от первой привычки, способной нанести вред щитовидной железе. По мнению врача-эндокринолога, Оксаны Михалевой, курение может стать провоцирующим фактором для развития серьезных хронических заболеваний, таких как эндемический зоб, диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса) и эндокринная офтальмопатия. Она подчеркивает, что курение может активировать "спящие" гены, способствуя появлению указанных заболеваний.

Второй нежелательной привычкой является необдуманный прием биологически активных добавок (БАДов) с содержанием йода. Несмотря на неотъемлемую роль йода в нормальном функционировании щитовидной железы, избыточное потребление этого микроэлемента может вызвать негативные последствия. Поэтому важно соблюдать рекомендации специалистов и дозировку при использовании йодосодержащих БАДов.

Третья привычка связана с избыточным потреблением соевых продуктов, таких как соевое молоко, соевый соус, тофу и мисо. Врачи отмечают, что это особенно актуально среди вегетарианцев, стремящихся получить достаточное количество белка. Исследования показывают, что соевые бобы содержат изофлавоноиды, способные замедлить активность фермента пероксидазы в щитовидной железе, необходимого для образования гормонов. Это может привести к увеличению размеров железы и образованию узлов, сообщает Общественная Служба Новостей.