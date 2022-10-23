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Блокадница призвала Беглова решить вопрос с выплатами добровольцам СВО
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  • Опубликована сегодня в 15:42

Блокадница призвала Беглова решить вопрос с выплатами добровольцам СВО

Блокадница обратилась с письмом к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой выполнить обещание и обеспечить добровольцев и мобилизованных всем необходимым в рамках СВО.

Обращение по просьбе внука пенсионерки опубликовал паблик "Мы живем в Кировском районе". Коренная петербурженка, участница Великой Отечественной войны Людмила Александровна Немышева, как и ее внук, выразила надежду, что это сможет привлечь внимание к проблеме.

Блокадница напомнила градоначальнику, что идущие исполнять воинский долг люди заслуживают лучшего обеспечения для себя и своих семей. Она отметила, что ежемесячное пособие по указу президента России должно составлять 195 тыс. рублей. При этом в Петербурге выплаты не превышают 100 тыс. рублей и этих денег катастрофически не хватает на приобретение всех необходимых вещей для участия в спецоперации.

"Во время Великой Отечественной войны солдатам и офицерам выплачивали достойные средства, как же получается, что когда люди вновь встали на защиту Родины, Вы саботируете поддержку их семей? Пожалуйста разберитесь в ситуации", — потребовала она.

Губернатор Беглов дал указание выплачивать единоразово 300 тысяч рублей добровольцам СВО из Петербурга, но выяснилось, что получить надбавку могут не все. Военкоматы стали отказывать в выплатах петербуржцам с иностранными паспортами. Одним из жертв бюрократии стала жена петербуржца с молдавским паспортом. При этом при подписании контракта мужчину убедили, что семья получит деньги в полном объеме.

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