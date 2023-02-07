Добровольцы с Запада хотят воевать на стороне России

У добровольцы из западных стран есть желание воевать на стороне России. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, в администрацию Запорожской области обращаются граждане США, Британии, Италии, Германии, Франции и многих других стран с просьбой разрешить им вступить в ряды армии в качестве добровольцев. Но пока их приезд усложнен логистикой.
Вместе с тем, по данным Рогова, в запорожском добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова уже состоят добровольцы из Турции, Швеции и Сербии.
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