Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.12.2023 : 89,6966
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.12.2023 : 98,4186
Фонд
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:40

Фонд "Круг добра" расширяет охват: дети из новых регионов России получают необходимое лечение

Фонд "Круг добра" под руководством протоиерея Александра Ткаченко успешно обеспечивает лечением примерно 40 детей из новых регионов России. Лекарства поставляются прямо к пациентам по месту проживания, что позволяет снизить трудности доступа к необходимой медицинской помощи.

Председатель фонда выразил удовлетворение тем, что благодаря порталу "Госуслуги" и единой государственной системе здравоохранения новые регионы направляют заявки на лечение детей. В общей сложности фонд оказывает помощь примерно 23 тыс. детям, а в новых регионах, где есть опыт в лечении орфанных заболеваний, также проводится образовательная программа для подготовки специалистов.

Созданный в 2021 году фонд формирует бюджет из разницы между обычной и повышенной ставкой налога на доходы физических лиц, что обеспечивает оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом и закупку необходимых медицинских средств.

Мир

Арест кандидата: политические напряжения на фоне предвыборной кампании в Сенегале

Изначально он раскрыл детали контракта на алмазный рудник, вовлекая в ситуацию президента Маки Саля и других высокопоставленных фигур.

Читать полностью
Во Франции хотят лишить Депардье ордена Почетного легиона

Во Франции хотят лишить Депардье ордена Почетного легиона

Совет ордена Почетного легиона Франции рассматривает вопрос о соответствии актера Жерара Депардье статусу носителя высшей награды страны.

Читать полностью

Общество

Юрист Алешкин рассказал, кого могут лишить гражданства РФ за преступления

Юрист Алешкин рассказал, кого могут лишить гражданства РФ за преступления

В результате операции сотрудников МВД, проведенной 13 декабря, у двух мигрантов, пойманных за продажу наркотиков, были изъяты российские паспорта.

Читать полностью
В Горловке открыли пункты обогрева из-за ухудшения погодных условий

В Горловке открыли пункты обогрева из-за ухудшения погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий в городе Горловка Донецкой Народной Республики в учреждениях образования и культуры начали функционировать пункты обогрева.

Читать полностью

Новости