Фонд "Круг добра" расширяет охват: дети из новых регионов России получают необходимое лечение

Фонд "Круг добра" под руководством протоиерея Александра Ткаченко успешно обеспечивает лечением примерно 40 детей из новых регионов России. Лекарства поставляются прямо к пациентам по месту проживания, что позволяет снизить трудности доступа к необходимой медицинской помощи.

Председатель фонда выразил удовлетворение тем, что благодаря порталу "Госуслуги" и единой государственной системе здравоохранения новые регионы направляют заявки на лечение детей. В общей сложности фонд оказывает помощь примерно 23 тыс. детям, а в новых регионах, где есть опыт в лечении орфанных заболеваний, также проводится образовательная программа для подготовки специалистов.

Созданный в 2021 году фонд формирует бюджет из разницы между обычной и повышенной ставкой налога на доходы физических лиц, что обеспечивает оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом и закупку необходимых медицинских средств.