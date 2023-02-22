Россия имеет полное право нарастить свои стратегические ядерные силы до уровня суммарного потенциала ядерных стран НАТО — Великобритании, США и Франции, считает главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. При этом президент отметил, что в дальнейшем при возврате к обсуждению стратегических наступательных вооружений необходимо учесть ядерный потенциал Франции и Великобритании как ближайших союзников США по НАТО.
"Если Запад примет российскую позицию, в чем я сильно сомневаюсь, откроется переговорное окно возможностей. Если реакции не последует, Россия имеет полное право нарастить численный и качественный состав своей стратегической ядерной триады", — сказал Коротченко, передает РИА "Новости".
Согласно СНВ-3, Россия и США обязались иметь не более 1550 развернутых ядерных боеголовок.
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