Поселок Зайцево ДНР стал "жертвой" украинских войск: он был обстрелян восьмью снарядами 155 мм калибра. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н.п. Дылеевка - н.п. Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 155 мм»

Ранее ВСУ пустили такое же количество средств поражения живой силы по территории поселка городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике.